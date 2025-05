Finale Playoff Serie C, colpo Dierre al PalaCalafiore! Battuta Catania: si va a Gara-3

StrettoWeb

La favola sportiva bianco-blu continua. E’ enorme la soddisfazione per il Presidente Filianoti: massimo piazzamento nella storia della società bianco-blu. Pareggiati i conti nella finalissima del campionato contro l’Alfa Catania. La corsa alla Serie B, ed alla vittoria del campionato si deciderà sabato alle ore 18.30 nella gara 3, da giocarsi in terra etnea. Pubblico delle grandi occasioni al Palacalafiore: superate, ancora una volta le quattro cifre complessive. Un pubblico da sogno per una sfida equilibrata, dove ha regnato il Fair Play tra le due panchine ed i protagonisti in campo, uno spot bellissimo per il basket di Calabria e Sicilia.

L’Alfa di Coach Zecevic parte con Gatta, Smorto, Abramo, Pappalardo e Budrys. La Dierre risponde con Angius, Barrile, Cernic, Trinca e Railans. Tanti mini strappi nei primi due quarti. L’Alfa prova a “scappare”. La Dierre risponde alle triple di Abramo con Fazzari e Laganà, vere armi in più in uscita dalla panchina.

Nel terzo quarto la gara cambia: la Dierre mostra maggiore personalità. Alessandro Trinca si conferma in un momento di forma assoluto. Cernic è chirurgico e Laganà segna triple importanti. L’Alfa risponde con Budrys, Abramo e Smorto ma va sotto, nel quarto periodo anche in doppia cifra. Dirompente la rimonta etnea, con Smorto in evidenza Angius e soci, però, gestiscono con un finale determinato. Il cielo è bianco-blu sopra al Palacalafiore: è vittoria e festa grande a Reggio Calabria.

Tabellino Dierre Basketball Reggio Calabria-Alfa Basket Catania 83-77

(15-18, 20-21, 22-17, 26-21).

Dierre: Alescio, Railans 9, Trinca 20, Vukosavljevic, La Mastra, Cernic 15, Idone 2, Fazzari 9, Angius 5, Laganà 11, Ripepi, Barrile 12.

All. Cotroneo, Ass. Marcianò

Alfa: Ruffino, Gatta 1, Drigo 11, Pappalardo, Bonanno, D’Aquini, Budrys 20, Patanè 3, Pappalardo, Janusevic, Barbakadze, Abramo 26, Smorto 16.

All. Zecevic

Arbitri Fiannaca (Siracusa) e Marino (Porto Empedocle).