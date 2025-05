Finale di Champions League, rissa fra tifosi di Inter e PSG: scontri e sangue in metropolitana | VIDEO

StrettoWeb

Nel tardo pomeriggio odierno, a poche ore dalla finale di Champions, tifosi di PSG e Inter sono entrati in contatto nella metro di Monaco di Baviera. In un video che circola sui social si vede come alcuni ultras dell’Inter provino a entrare nel vagone di un treno con dentro i tifosi del PSG. I gruppi vengono a contatto con oggetti contundenti, calci e sputi.

Secondo la “Bild”, ci sarebbero stati scontri anche fra i tifosi dell’Inter e la polizia tedesca presso la stazione della Universitat, sulla linea blu U6, quella per raggiungere lo stadio. Necessario l’utilizzo dei lacrimogeni. “Alcuni sostenitori dell’Inter – scrive la Bild – sarebbero rimasti feriti e con il volto coperto di sangue“.

Les ultras de l’inter attaquent les supporters parisiens dans le métro !!

Attention à vous les gars, ils font tout pour casser l’ambiance bon enfant 🤦🏽‍♂️

Ils ne représentent pas les supporters interistes qui sont plutôt cools aux abords du stade !!! #UCLfinal #PSGINT pic.twitter.com/GChiWU4mgv — Paris By Match (@ParisByMatch) May 31, 2025