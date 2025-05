Festival della Sostenibilità a Messina: rinviato l’appuntamento conclusivo a Villa Dante

StrettoWeb

A causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per la giornata di venerdì 16 maggio, il “Festival della Sostenibilità 2025” è stato rinviato a lunedì 19 maggio. L’evento, conclusivo della manifestazione SostenibilMEnte – promossa dal Comune di Messina e dall’Università degli Studi di Messina, con il supporto delle Aziende Partecipate AMAM, ATM, Messina Social City e MessinaServizi Bene Comune – si svolgerà come da programma presso Villa Dante, dalle ore 9.30 alle 19.30. L’intera manifestazione SostenibilMEnte si è sviluppata attraverso un ricco calendario di attività rivolte alle scuole e alla cittadinanza, dedicate alla sostenibilità ambientale, all’educazione civica e alla diffusione delle buone pratiche. La giornata del 19 maggio vedrà la partecipazione attiva di studenti, famiglie e cittadini, con laboratori, momenti informativi e la consegna di riconoscimenti agli istituti che hanno preso parte alla sfida ambientale del 12 maggio.

L’Amministrazione comunale ringrazia “le scuole per la collaborazione e la disponibilità e si scusa per eventuali disagi organizzativi causati dal rinvio, reso necessario da cause di forza maggiore. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questa giornata simbolica e partecipata, che rappresenta un’occasione concreta per condividere esperienze, valorizzare il protagonismo giovanile e riflettere insieme sul futuro sostenibile della città”.

