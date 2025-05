Festival di Cannes, è il giorno di Caravan: road movie girato in Calabria

StrettoWeb

La Calabria Film Commission al Festival di Cannes, in concorso, nella sezione “Un Certain regard” con il road movie Caravan opera prima della regista ceca Zuzana Kirchnerovà, proiettato al festival francese, nella Salle Debussy, alla presenza della Calabria Film Commission che sostiene l’opera cinematografica. Subito dopo, spazio al dibattito all’Italian Pavilion, sulla Croisette, moderato dalla selezionatrice del Festival di Locarno, Daniela Persico.

Un panel dal titolo “Caravan è un viaggio dell’anima tra Emilia Romagna e Calabria”, al quale era presente il presidente della Calabria Film Commission Anton Giulio Grande che ha sottolineato “l’importanza della presenza a Cannes, per di più in una sezione così prestigiosa come “Un certain regard”. Così facendo si da continuità alla promozione del territorio e al sostegno al cinema di qualità, anche attraverso attori calabresi, come il protagonista del film Mario Russo ed alle sinergie con altre Film Commission, per l’occasione l’Emilia Romagna”. Al dibattito sono intervenuti Zuzana Kirchnerova, regista del film; Fabio Abbagnato, responsabile Emilia Romagna Film Commission; Carlo Cresto-Dina, produttore & CEO tempesta, l’attore Mario Russo.

Carlo Cresto-Dina ha così commentato: “E’ una gioia per Tempesta essere nella selezione ufficiale a Cannes, con Zuzana Kirchnerovà, Dagmar Sedlàckovà, Jakub Viktorin e il loro bellissimo Caravan. Anche se alcuni dei nostri autori sono diventati nomi internazionali, Tempesta continua a scovare e crescere nuovi talenti e questa selezione premia il lavoro di Ilaria Malagutti che per noi cerca e cura le coproduzioni. Internazionali. E’ certamente un buon auspicio essere qui con la Calabria Film Commission che anni fa sostenne il primo film prodotto da Tempesta, Corpo Celeste. A Zuzana e a Caravan auguriamo lo stesso luminoso cammino”.

Dal suo canto, l’attore calabrese Mario Russo ha dichiarato: “Partecipare a Caravan è stata un’esperienza intensa e profondamente umana. Il film affronta temi delicati con grande rispetto e verità e poter dare il mio contributo a questa storia è stato un onore. L’incontro con Zuzana è stato bellissimo: è una regista con una visione appassionata e autoriale del lavoro e recitare in Caravan è stato un viaggio emotivo forte per me. Se a questo aggiungiamo che tutto è successo nella mia terra, allora ogni cosa acquista un significato ancora ancora più profondo. Quando lavori nei luoghi in cui sei cresciuto non sei solo un attore che interpreta un personaggio, sei anche un figlio di quella terra che racconta una storia, che è anche la sua. Tornare a casa con un set è come chiudere un cerchio: porti il mestiere che hai imparato lontano, e lo metti al servizio di qualcosa che senti tuo da sempre”.

Nella trama, la Calabria diventa per la protagonista un approdo fisico ed esistenziale. Il film è stato girato per 5 settimane in Calabria, a Melito di Porto Salvo, Bova, Bova Marina, Palizzi, Condofuri, Porto Saline Joniche, Roghudi, San Lorenzo, Brancaleone, Locri. Caravan è una coproduzione internazionale tra MasterFilm (Cechia), Nutprodukcia (Slovacchia) e Tempesta Film (Italia).