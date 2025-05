Festicini (INA): “Papa Leone XIV saprà portare un messaggio di pace e di unità al mondo”

StrettoWeb

Lorenzo Festicini, Presidente dell’Istituto Nazionale Azzurro, ha espresso profonda gioia e sentita partecipazione per l’elezione del Cardinale Robert Francis Prevost a Successore di Pietro, che ha assunto il nome di Papa Leone XIV. A nome dell’Istituto, il Presidente Festicini ha rivolto al nuovo Pontefice i migliori auguri per un pontificato proficuo e fecondo, auspicando che il suo ministero pastorale sia ricco di frutti per l’intera Chiesa Universale.

“L’Istituto Nazionale Azzurro – ha dichiarato Festicini – si unisce alla preghiera di tutta la comunità cristiana, certo che la guida illuminata di Papa Leone XIV saprà condurre i fedeli verso un rinnovato cammino di fede e di speranza”. Festicini ha inoltre sottolineato la profonda fiducia nella saggezza e spiritualità del Santo Padre, elementi fondamentali per affrontare le sfide del nostro tempo. “Confidiamo e siamo certi – ha aggiunto – che Papa Leone XIV saprà portare un messaggio di pace e di unità al mondo”.

