Festa d’Europa, importante evento a Reggio Calabria promosso da Giusi Princi

In occasione della giornata europea, domani, venerdì 9 maggio alle ore 17:30, si terrà a Reggio l’evento “Calabria testimone dei valori europei”, presso il Palmarium, area verde che circonda Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria. L’evento, finanziato dalla Rappresentanza del Parlamento europeo in Italia, è promosso dall’eurodeputato Giusi Princi d’intesa con il Consiglio regionale della Calabria, la Rappresentanza del Parlamento europeo in Italia, l’Ufficio scolastico regionale, l’Assessorato regionale all’Istruzione.

L’evento prevede l’inaugurazione di una panchina europea nell’ambito di una solenne cerimonia caratterizzata dalla presenza delle più alte autorità politiche, militari, civili, religiose e, soprattutto, degli studenti delle scuole calabresi, che richiameranno l’importanza dei valori europei con performance artistiche e musicali e con cartellonistica varia. La serata si concluderà con un altro importante momento: “Europa è… condivisione di valori e sapori calabresi”, curato dall’Istituto IPALBITUR “G. Trecroci” di Villa San Giovanni, con la degustazione di prodotti calabresi e intrattenimento musicale curato dal gruppo etnico reggino “Corde libere”, diretto dal Maestro Alessandro Calcaramo.

