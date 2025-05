Ferrovie italiane: 100 miliardi di investimenti, tra le priorità la Salerno-Reggio Calabria

StrettoWeb

Oltre 100 miliardi di euro di investimenti in cinque anni e una profonda trasformazione per contribuire in maniera concreta allo sviluppo del Paese. Il tutto grazie a Gruppo Ferrovie dello Stato. Secondo quanto riportato da Avvenire, ben il 62% delle risorse sarà destinato al potenziamento delle infrastrutture, elemento chiave per rendere il trasporto ferroviario una valida alternativa alla mobilità su gomma. Sono 44 le opere in fase di realizzazione, di cui 26 finanziate direttamente attraverso i fondi del PNRR.

Tra i cantieri più rilevanti figurano l’asse Brescia-Verona-Padova, la Napoli-Bari e, soprattutto, la linea Salerno-Reggio Calabria. Quest’ultima rappresenta un nodo strategico per la connessione tra il Nord e il Sud del Paese.

