Favignana sotto shock: 18enne accoltella coppia e aggredisce i soccorritori

Un giovane di 18 anni è stato arrestato dai carabinieri a Favignana con l’accusa di lesioni personali aggravate, dopo aver accoltellato una donna di 45 anni e il suo compagno di 47. L’intervento dei militari è scattato in seguito alla segnalazione dell’ospedale dell’isola, dove i due feriti erano arrivati con evidenti lesioni da arma da taglio. Raccogliendo le testimonianze delle vittime, i carabinieri sono riusciti a individuare rapidamente il presunto aggressore, rintracciato nella sua abitazione con ancora i vestiti sporchi di sangue.

Il 18enne è stato anche denunciato per minaccia aggravata nei confronti del personale sanitario, dopo aver danneggiato il mezzo di soccorso a calci. Dopo l’udienza di convalida, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari. I due feriti, viste le condizioni, sono stati trasferiti in elisoccorso all’ospedale di Palermo, dove si trovano con prognosi di diversi giorni. Le indagini sono ancora in corso per chiarire il movente dell’aggressione.