Falcomatà premia l’Alfiere della Repubblica Francesco De Marco, giovane reggino protagonista di un gesto eroico

StrettoWeb

Lo scorso 15 maggio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito 29 Attestati d’onore di “Alfiere della Repubblica” a giovani che, nel 2024, si sono distinti nello studio, in attività culturali, scientifiche, artistiche, sportive, nel volontariato oppure hanno compiuto atti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà. Tra questi anche il reggino Francesco De Marco: per aver soccorso e salvato una coppia di anziani che rischiava di annegare in balia delle onde sulla costa siciliana. Evidenziare Chi, nella nostra città, si distingue non solo professionalmente ma anche umanamente attraverso comportamenti virtuosi; questo è lo spirito con cui il giovane studente è stato accolto e premiato a Palazzo San Giorgio dal Sindaco Giuseppe Falcomatà.

“La consegna di questa benemerenza per quanto simbolica – ha dichiarato il primo cittadino – ricorda a tutti noi, come comunità, che il gesto compiuto che ha consentito di salvare delle vite umane restituisce l’idea che una città può e deve crescere anche attraverso degli esempi positivi come quello di Francesco De Marco. Perché sono gesti – ha concluso Falcomatà- che, per il loro impatto, possono diventare modelli di riferimento per tanti ragazzi dando un’immagine positiva della nostra città. Spesso si cercano tante parole per rimarcare questo concetto quando poi ci sono fatti, come questo, che lo fotografano al meglio e nel modo più semplice”.