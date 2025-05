Comunali, Falcomatà: “auguri di buon lavoro ai sindaci neo eletti”

StrettoWeb

“Auguri di buon lavoro ai nuovi sindaci eletti sul territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria. I miei complimenti e le più fervide felicitazioni ai neoeletti colleghi Tito Nastasi, di Melito Porto Salvo, Gaetano Ciccone, di Scilla, Rocco Femia, di Marina di Gioiosa Jonica, e Alessandro Polimeni, di San Lorenzo. A loro auguro davvero di intraprendere questo nuovo inizio, nell’attività che svolgeranno al servizio delle loro comunità, assicurando la piena e fattiva collaborazione della Città Metropolitana. Quattro nuovi sindaci, quattro belle espressioni del territorio, che metteranno a disposizione competenze ed entusiasmo, in quattro importanti Comuni del territorio metropolitano, con peculiari vocazioni anche in chiave turistica“. E’ quanto afferma in una nota il sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà.

“Il dato elettorale, complessivamente, è anche il segno di un chiaro e limpido avanzamento delle istanze progressiste sul nostro territorio. Un segnale certamente positivo, che accogliamo con grande soddisfazione”, conclude Falcomatà.