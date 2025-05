Fabio Giuliani: “annata stellare con la Domotek Volley, un’esperienza indimenticabile”

StrettoWeb

Fabio Giuliani, giovane promessa della Domotek Volley Reggio Calabria, ripercorre con entusiasmo una stagione ricca di emozioni, crescita e tifo travolgente. Il “piccolo della squadra” ha vissuto il suo secondo anno in prima squadra con la grinta e l’umiltà di chi sogna in grande. “È stata soprattutto una bella esperienza”, esordisce Fabio. “Non a tutti capita un’avventura del genere, soprattutto come più giovane del gruppo. Spero di aver dato il massimo, sia in allenamento che nelle mie piccole ma intense presenze in campo. La squadra, la società, gli allenamenti… tutto è stato perfetto. Peccato sia finita così, con un volo verso la A2 sfiorato ma estremamente combattuto”.

Uno degli aspetti che più hanno colpito il giovane atleta è stato l’affetto del pubblico reggino. “Vedere tutto questo sostegno, partita dopo partita, è stato incredibile. Io sono qui dal giorno zero, dalla Serie B, e, ripensando alle prime gare dello scorso anno, non avrei mai immaginato tanta partecipazione. Spero che il prossimo anno ci sarà il doppio delle persone!”. Tra i ricordi più belli, Fabio cita due match in particolare: l’esordio in trasferta a Lecce – “un’emozione unica, soprattutto per un debutto in casa dei rivali” – e la sfida casalinga contro il Lecce – “atmosfera incandescente, partita tiratissima finita 3-2. Una di quelle gare che restano nel cuore”.

Davanti a giocatori esperti come Zappoli e Laganà, Fabio ha imparato giorno dopo giorno. “Il mister, Antonio Polimeni, mi ha sempre spronato a dare il massimo. Ma anche i miei compagni sono stati fondamentali: ognuno di loro è stato un allenatore per me!”. E il rapporto con la città? “Stranamente sì, bellissimo, mi fermano per strada! Anche a scuola, compagni e non, mi chiedevano info sulle partite. Alla fine ho fatto pure da ‘reclutatore’!” Ride, poi aggiunge: “All’inizio era strano firmare autografi e fare foto, ma è una bella sensazione… bisogna solo abituarsi!”. Con la grinta che lo contraddistingue, Fabio guarda già al prossimo anno: “Questa stagione mi ha insegnato tanto. Ora voglio migliorare ancora e regalare altre soddisfazioni ai nostri fantastici tifosi!”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.