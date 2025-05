Ezio Greggio per la prima volta a Messina, guest star della Festa del Medico

StrettoWeb

Ezio Greggio per la prima volta sarà ospite nella città di Messina in occasione della V edizione della Festa del medico, lunedì 26 maggio al Palacultura: l’amatissimo attore e conduttore è la guest star della manifestazione promossa dall’Ordine provinciale dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri di Messina con l’obiettivo di premiare i professionisti più apprezzati dai pazienti. Sono loro stessi infatti che possono scegliere il proprio “medico preferito” od “dentista preferito” con qualche semplice clic sul sito omceo.me.it/festadelmedico entro sabato 10 maggio, mettendo in luce nella motivazione le capacità di ascolto, la competenza, la disponibilità e l’umanità che contraddistinguono il nominativo indicato. Una volta raccolti i nomi (sono già oltre 1000 le segnalazioni ricevute dal portale), una giuria, presieduta dal consigliere segretario dell’Ordine Salvatore Rotondo, coordinatore del concorso, vaglierà le proposte e indicherà chi entra in nomination che poi passerà al voto, sempre del pubblico, durante lo spettacolo. Al vincitore finale andrà un assegno di 5000 euro, da destinare a progetti formativi e di aggiornamento e/o acquisto di strumentazioni per la propria attività o interventi di interesse socio-culturale.

“Abbiamo voluto fortemente Ezio Greggio”

“Abbiamo voluto fortemente Ezio Greggio – spiega il presidente dell’Ordine Giacomo Caudo – perché è sempre stato un mattatore gentleman nel panorama dello spettacolo e del cinema italiano, rappresenta una comicità italiana, leggera, sana, spontanea, da tutti conosciuto e stimato per la sua lunga e brillante carriera. Siamo onorati di averlo nel cuore di Messina, dove per la prima volta si esibirà con la sua irresistibile verve e arricchirà una giornata così importante per la comunità medica e odontoiatrica messinese, che abbiamo chiamato appunto Festa, perché deve essere un momento di incontro e condivisione di valori insieme coi nostri pazienti”.

L’evento, con inizio alle ore 16.30, ha ingresso libero e gratuito e sarà presentato dal giornalista Massimiliano Cavaleri. Nella prima parte dell’appuntamento si svolgerà la consueta Cerimonia di Giuramento, momento particolarmente solenne che segna l’ingresso dei nuovi iscritti all’Ordine con la consegna dei tesserini, la medaglia d’oro a chi ha compiuto 50 anni di laurea, la pergamena agli specializzandi dei corsi di laurea, iscritti a Messina, che si sono posizionati ai primi posti nelle graduatorie nazionali e alcuni premi speciali.

