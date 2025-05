Exit poll: Genova e Ravenna al centrosinistra al primo turno, ballottaggio a Taranto

StrettoWeb

Urne chiuse in tutta Italia per questa tornata elettorale con lo spoglio che è appena iniziato. C’è grande attesa per i risultati a Genova, Ravenna, Taranto e Matera ma anche per le sfide in Calabria e Sicilia. L’eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 8 e lunedì 9 giugno in concomitanza con il voto per i referendum. Intanto sono stati divulgati i primi exit poll che vedono una prevalenza del centrosinistra.

Genova, exit poll Opinio/Rai

I primi exit poll di Opinio/Rai a Genova vedono la candidata del centrosinistra Salis al 53%-57% e il candidato del centrodestra Pichiocchi al 38-42%.

Ravenna, exit poll: il centrosinistra vince al primo turno

Secondo gli exit poll realizzati dal Consorzio Opinio per la Rai, Ravenna resta al centrosinistra, senza necessità di passare dal ballottaggio: il candidato del centrosinistra Alessandro Barattoni avrebbe infatti una percentuale compresa fra il 61 e il 65%. Nicola Grandi (Fdi e Forza Italia) fra il 21,5 e il 25,5, Alvaro Ancisi della Lega fra il 4 e il 6.

Matera, Exit Poll Opinio/Rai

Matera, Exit Poll Opinio/Rai: Cifarelli (centrosinistra) 44,5-48,5%, Nicoletti (centrodestra) 31,5-35,5%.

Taranto, exit-poll: avanti Bitetti

A Taranto, secondo gli exit poll, si andrà al ballottaggio con il candidato del centrosinistra Bitetti avanti con il 37-41%.