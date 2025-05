“Etica & Bio Festival”, a fine maggio due giorni di evento nazionale a Caulonia

StrettoWeb

Naturasì e GOEL – Gruppo Cooperativo sono co-promotori di Etica & Bio Festival “Sosteniamo l’etica e la biodiversità”, evento che si terrà sabato 24 e domenica 25 maggio tra le vie del suggestivo borgo di Caulonia (RC). Sono due i temi portanti dell’evento: l’Etica in agricoltura e la Biodiversità in Calabria. Promuovere un’agricoltura etica e sostenibile, valorizzando il biologico come strumento di cambiamento sociale e ambientale, e riflettere su come la biodiversità possa essere volano di sviluppo dei settori dell’agricoltura e del turismo in Calabria. Il festival coinvolgerà produttori, negozianti e clienti del circuito NaturaSì insieme alle realtà di GOEL – Gruppo Cooperativo ed alla sua rete, in due giornate ricche di incontri, esperienze e sapori.

La prima giornata, curata da GOEL in collaborazione con Comunità Progetto Sud, sarà dedicata all’eccezionale biodiversità della Calabria, base per un nuovo modello agricolo e turistico, sostenibile ed etico. Il secondo giorno, a partire dall’esperienza concreta di GOEL Bio, sarà l’occasione per lanciare la sfida di un’agricoltura fondata su un’etica vera e sostanziale, capace di generare impatto positivo sui territori e sulle comunità.

Nel corso del weekend, si prevede la partecipazione di diverse centinaia di persone: per questo sono state attivate le strutture ricettive del circuito de I Viaggi del GOEL, che offriranno servizi di transfer e accoglienza alberghiera. Durante il festival si svolgeranno laboratori esperienziali per adulti e bambini, saranno presenti produttori biologici, degustazioni di prodotti locali. Non mancheranno momenti musicali ed escursioni botaniche alla scoperta della biodiversità calabrese. Nei prossimi giorni verrà presentato il programma completo. La partecipazione all’evento è gratuita, con iscrizione a questo LINK per le due giornate.

