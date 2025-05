Ethnobusiness, Ventura: “chiesto l’intervento delle Prefetture di Reggio Calabria e Messina”

StrettoWeb

“Ho inviato alle Prefetture di Reggio Calabria e Messina un’istanza affinché intervengano presso le rispettive Città Metropolitane per avviare una interlocuzione istituzionale al fine di ottenere l’esclusione dall’ambito territoriale di tutela della minoranza linguistica storica greca dei Comuni di Bagaladi, Brancaleone, Cardeto, Montebello Jonico, Motta San Giovanni, Palizzi, Roccaforte del Greco, Samo, San Lorenzo e Staiti nel reggino e del Comune di Messina, unico ente della dirimpettaia sponda dello Stretto”. Così in una nota stampa Francesco Ventura, attivista per la rivitalizzazione linguistica della minoranza greca di Calabria, il quale ha avviato alcuni procedimenti per tentare di porre rimedio a delle anomalie istituzionali verificatesi nel reggino e nel messinese in tema di politiche linguistiche minoritarie. Oggetto della fase attuale è un ridimensionamento dell’ambito territoriale di tutela delle minoranze linguistiche, il quale nel corso dell’ultimo ventennio è stato stravolto, agevolando la dispersione di risorse e rendendo difficile una programmazione efficiente ed efficace di interventi per tutelare la locale minoranza linguistica storica.

“Ai Comuni da espungere è stato chiesto di adottare ciascuno una Delibera di Consiglio Comunale in cui riconoscano di non possedere più i requisiti per permanere nell’ambito territoriale previsto dalla Legge 482/1999, dopodiché tale atto dovrà essere ratificato con Delibera del Consiglio Metropolitano di riferimento, la quale dovrà essere infine comunicata all’ufficio competente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – spiega Ventura – Qualora i Comuni o le Città Metropolitane insistessero nell’inerzia dimostrata nell’ultimo biennio, ho chiesto alle Prefetture di intervenire sostituendosi a questi Enti, per come da loro prerogative, al fine di garantire la tutela dei livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali delle minoranze linguistiche storiche riconosciute sia a livello locale che nazionale, le quali subiscono costantemente un danno dalla ridistribuzione anomale delle limitate risorse disponibili e vincolate per legge alla loro tutela. In tutto ciò è stato contestualmente chiesto l’intervento anche delle Sezioni Regionali di Controllo competenti presso la Corte dei Conti affinché diano anche il loro impulso verso il risanamento di queste storture non più tollerabili”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.