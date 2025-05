Esplosioni nel Kashmir indiano, le accuse: “Pakistan ha violato la tregua”

StrettoWeb

L’India denuncia la violazione del cessate il fuoco appena raggiunto con il Pakistan, dopo quattro giorni di vera e propria guerra. Una fonte del governo di Nuova Delhi ha detto all’Afp che una serie di forti esplosioni è stata sentita a Srinagar, la città principale del Kashmir indiano, dove si registra un’interruzione dell’energia elettrica. Lo dichiara su X Omar Abdullah, primo ministro del territorio federale di Jammu e Kashmir. Secondo una fonte del governo di Delhi che ha parlato con l’Afp, Islamabad ha violato l’accordo.

Forze armate indiane: “restiamo pronti a difendere la patria”

“Abbiamo raggiunto l’accordo con il Pakistan per il cessate il fuoco, ma restiamo pienamente vigili e pronti a difendere la sovranità e l’integrità della patria”. E’ quanto ha detto a Delhi, in una conferenza stampa presso il ministero della Difesa, l’Ammiraglio Raghu R Nair. Nair era affiancato dalle due militari di alto grado, rispettivamente dell’aviazione e dell’esercito, Vyomika Singh, e Sofiya Quresh. Nair ha aggiunto: “Le forze armate indiane hanno reagito con forza ad ogni incidente causato dal Pakistan e qualsiasi futura escalation troverà una risposta altrettanto decisa. Restiamo operativamente pronti a lanciare qualsiasi altra operazione sia richiesta in difesa della nazione”.

Nuova Delhi accusa Islamabad di ripetute violazioni del cessate il fuoco

Il governo indiano accusa il Pakistan di “ripetute violazioni” del cessate il fuoco raggiunto oggi dopo quattro giorni di scontro militare tra i due Paesi, affermando che le sue forze armate hanno risposto “nel modo appropriato”. “Ci sono state nelle ultime ore violazioni ripetute – ha dichiarato alla stampa il portavoce del ministero degli Esteri, Vikram Misri – le forze armate hanno risposto in modo appropriato”. “Invitiamo il Pakistan ad adottare misure appropriate per affrontare queste violazioni e a gestire la situazione con serietà e responsabilità“, ha aggiunto Misri, spiegando che l’esercito indiano si stava “vendicando” per quella che ha definito una “intrusione nel confine”.

Islamabad nega le violazioni

Il Pakistan nega le accuse dell’India di “ripetute violazioni del cessate il fuoco” entrato in vigore da qualche ora. Intervistato da Geo Tv, il ministro dell’Informazione di Islamabad, Attaullah Tarar, ha detto: “la violazione dell’accordo di cessate il fuoco da parte nostra è fuori discussione. Questo è un momento di celebrazione e la nazione pachistana sta celebrando la sua vittoria oggi”.

