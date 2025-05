Esercitazione di Protezione Civile, Messina presente con il Gruppo Comunale

StrettoWeb

Messina partecipa attivamente all’esercitazione bilaterale “Barracuda 2025”, in corso a Pozzallo, con il contributo del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile. Lo comunica l’assessore alla Protezione Civile, Massimiliano Minutoli. L’esercitazione, organizzata dalla Guardia Costiera Italiana in collaborazione con le Forze Armate Maltesi, coinvolge numerosi enti, tra cui Transport Malta, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Protezione Civile, le Forze di Polizia italiane, i Vigili del Fuoco, ISPRA, EMSA, FRONTEX ed EFCA. L’obiettivo è quello di simulare e testare le capacità operative nelle seguenti aree:

Ricerca e soccorso in mare

Tutela ambientale e risposta agli inquinamenti

Gestione delle emergenze marittime

Monitoraggio e sorveglianza delle acque

Sicurezza delle navi e dei porti

In particolare, due volontari del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Messina hanno preso parte al corso di formazione “Il contributo del volontariato di protezione civile nella pulizia delle coste inquinate da prodotti petroliferi”. Su impulso del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Sicilia (DRPC Sicilia), i volontari sono stati inseriti in una squadra di 15 membri provenienti da tutta la Sicilia. Oggi, questa squadra ha partecipato alla simulazione di uno scenario di tutela ambientale e risposta agli inquinamenti sulla spiaggia di Pozzallo. “L’esercitazione ‘BARRACUDA 2025’ rappresenta un’importante opportunità di formazione e collaborazione per i nostri volontari di protezione civile, rafforzando le competenze e l’efficacia delle risposte a situazioni di emergenza, soprattutto in ambito marittimo e ambientale. Un impegno che dimostra la continua attenzione del Comune di Messina nella preparazione e nel supporto alle attività di protezione civile sul territorio”, spiega l’assessore Minutoli.

