Escursionista tedesca scivola alla Gola di Pantalica: soccorsa

Intorno alle 14.00 di lunedì, il Soccorso Alpino è stato attivato dalla Centrale Operativa 118 di Catania per un intervento lungo uno dei sentieri che dal paese di Ferla consente di accedere alla Gola di Pantalica. Una coppia di escursionisti, marito e moglie, di nazionalità tedesca, dopo avere percorso nella mattinata la rete sentieristica, nel momento in cui hanno imboccato il sentiero di ritorno verso la propria autovettura, la donna dell’età di 56 anni è scivolata sulle rocce procurandosi una sospetta frattura della tibia destra. La Centrale Operativa 118 pertanto ha attivato il Servizio Regionale Sicilia del Soccorso Alpino per il recupero della donna ferita. La donna nel frattempo, unitamente al marito, per ripararsi da un violento temporale, si era portata verso un vicino ingrottato artificiale.

La donna ferita è stata raggiunta dai Tecnici del Soccorso Alpino della Stazione Etna sud, i quali hanno dapprima provveduto ad immobilizzare l’arto e poi a posizionare la paziente sulla barella in dotazione al Soccorso Alpino. A tal punto, assumendo il ruolo di coordinamento e direzione dell’intervento di soccorso, hanno provveduto congiuntamente ad alcuni vigili del fuoco presenti, a trasportare la barella fino al punto dove era potuta giungere una autoambulanza del 118. L’intervento si è concluso alle 18.00 con il trasferimento della donna presso l’ospedale di Siracusa.

