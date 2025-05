Erasmus+ KA121: conclusa la prima annualità al Liceo “Ainis” di Messina

StrettoWeb

Si è tenuto ieri, martedì 20 maggio 2025, presso il Liceo “Emilio Ainis” di Messina, l’evento conclusivo della prima annualità del progetto Erasmus+ KA121, promosso e coordinato dalle referenti prof.sse Giuseppina Liotta e Maria Muscarà. All’incontro ha preso parte anche l’assessore alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Giovanili Liana Cannata, a conferma della volontà dell’Amministrazione comunale di rafforzare la collaborazione con le scuole del territorio. Presenti studenti, genitori e docenti, insieme alla dirigente scolastica, prof.ssa Alessandra Minniti.

Le parole di Cannata

L’assessore Cannata ha evidenziato che i progetti Erasmus+ non costituiscono soltanto un’opportunità per acquisire competenze specifiche, ma rappresentano anche un significativo valore aggiunto sul piano personale. “Esperienze di questo tipo arricchiscono in profondità chi vi partecipa – ha dichiarato – rafforzando nei giovani e nei docenti non solo le competenze professionali, ma anche quelle relazionali, interculturali e di cittadinanza attiva, fondamentali per affrontare con consapevolezza le sfide del presente e del futuro”. Il dirigente Minniti ha ribadito che l’adesione al programma Erasmus+ è una scelta strategica, orientata all’innovazione metodologica e all’internazionalizzazione dell’offerta formativa. “Questi percorsi – ha sottolineato – stimolano una visione aperta e dinamica della scuola, fondata sul confronto e sul dialogo tra culture”.

Durante l’evento sono state presentate le attività realizzate nell’ambito del progetto, tra cui una visita preparatoria in Polonia finalizzata alla progettazione delle future mobilità e delle azioni successive quali: attività di job shadowing presso una scuola polacca, che ha coinvolto il Dirigente Scolastico e alcuni docenti dell’istituto in un proficuo scambio didattico e metodologico; mobilità studentesche in diversi Paesi europei, che hanno offerto agli alunni esperienze formative internazionali e opportunità di potenziamento linguistico; e un corso di formazione per docenti sull’intelligenza artificiale, svoltosi in Belgio, volto a integrare le nuove tecnologie nella didattica quotidiana. Queste iniziative si collocano nel più ampio progetto educativo del Liceo “Ainis”, volto a promuovere aggiornamento professionale, apertura internazionale e collaborazione interistituzionale, con l’obiettivo di offrire agli studenti un’educazione di qualità, moderna e al passo con le sfide del presente.