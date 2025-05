Enrico Ruggeri incanta Cinquefrondi con un live di qualità | FOTO

StrettoWeb

Successo per il concerto di Enrico Ruggeri questa sera a Cinquefrondi, cittadina in provincia di Reggio Calabria: l’artista milanese ha incantato i fan (il concerto si è concluso da poco) nella splendida cornice di Piazza della Repubblica. Il cantautore ha proposto un repertorio che sta spaziando tra i suoi grandi successi e le novità più recenti: il pubblico canta a squarciagola canzoni come Mistero, Peter Pan, Non piango più, Polvere.

L’evento rientra nel programma civile dei festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo, Santo Patrono di Cinquefrondi. Momenti suggestivi nel pomeriggio con la processione per le vie della città della Statua. I festeggiamenti si sono chiusi con i fuochi d’artificio.

