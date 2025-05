Elezioni Scilla, Santagati annuncia: “al via un progetto di solidarietà per la gestione di un Banco Alimentare”

StrettoWeb

In una nota ufficiale, la lista civica Scilla Mediterranea – Santagati Sindaco, “in linea col programma elettorale che prevede in ambito welfare di realizzare ‘una rete sistemica comunale per fornire supporto e risposte alle famiglie’, con la volontà di occuparsi delle categorie fragili anche dopo le elezioni amministrative, approfittando dell’opportunità di illustrare la presente proposta all’Assessore alle politiche sociali da sempre attenta alle esigenze territoriali, promuove un’iniziativa di solidarietà e chiama a raccolta le realtà associative presenti o costituenti a Scilla e nelle frazioni di Melia, Solano e Favazzina”.

“L’obiettivo è quello di aderire, in maniera partecipata e condivisa, al Banco Alimentare per sostenere concretamente tutte le famiglie in difficoltà attraverso la distribuzione di generi di prima necessità con il supporto di un app dedicata a salvare del cibo ancora buono dallo spreco presso negozi, bar, aziende agricole, piccoli produttori e ristoranti locali. Lo scopo è quello di creare un R.T.I. con tutte le associazioni del terzo settore per garantire la presenza fisica di un punto di distribuzione in ciascun quartiere e frazione di Scilla al fine di sostenere i nuclei familiari in difficoltà. Il nostro intento è quello di creare una rete di sostegno stabile, viva, trasparente, digitalizzata, equa e al servizio di tutti i bisognosi, senza alcuna distinzione né preferenza, partendo dalla condivisione del cibo nell’immediato per arrivare alla promozione di politiche di inclusione sociale ed occupazionale.”

“Oltre al coinvolgimento di tutte le associazioni interessate, punteremo a creare un network – gestito con trasparenza con l’ausilio della tecnologia innovativa – che sarà allargato alle parrocchie, ai singoli volontari, agli assistenti sociali, ai ristoratori ed ai punti vendita metropolitani di beni alimentari, agli agricoltori, alle associazioni di categoria ed a tutti quei soggetti che in maniera disinteressata vorranno collaborare per fornire un aiuto fattivo in un’ottica di sussidiarietà concreta”, si legge ancora nella nota.

“Abbiamo già preso contatti con la Fondazione regionale e vorremmo impostare un progetto pilota – da allegare alla domanda di adesione – condiviso con tutti gli attori interessati. A tal fine, invitiamo tutte le associazioni già costituite o in via di costituzione, operanti nel nostro comune, a manifestare il proprio interesse a collaborare nella gestione di questa importante iniziativa solidale che sarà realizzata a prescindere dal risultato elettorale, da qui il lancio prima dell’esito delle urne affinché chiunque sarà chiamato ad amministrare il nostro paese sia già a conoscenza di questa proposta. Crediamo nella forza della collaborazione dal basso, nella necessità di creare progetti concreti e nella capacità di rispondere in maniera disinteressata con unità e generosità ai bisogni della comunità”.

Dove inviare le manifestazioni di interesse

“Le manifestazioni di interesse possono essere inviate entro il 10 giugno 2025 all’indirizzo email: admin@scillesi.it o trasmesse direttamente tramite il form di contatto presente sul sito https://scillesi.it/contatto/. Dopo tale data saranno aperte le richieste di adesione alle famiglie bisognose”.

