Elezioni, Maurizio Acerbo sarà a Rende e Cosenza per due iniziative politiche ed elettorali

StrettoWeb

Giovedì 22 maggio Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista, sarà a Rende e Cosenza per due importanti iniziativa politiche ed elettorali. Alle 17:30 parteciperà in Piazza Unità d’Italia, insieme ad altri relatori ed al presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, alla manifestazione organizzata dalla coalizione progressista sia per rilanciare la validità delle questioni programmatiche di fondo – tra cui Pace, disarmo, solidarietà, antimafia sociale e Beni Comuni – poste alla base della innovativa alleanza rendese tra la Sinistra radicale ed il Movimento 5 Stelle, e sia per sostenere i candidati della lista Sinistra per Rende e la candidata Sindaca Rossella Gallo.

Alle 20:00, invece, a Cosenza, presso la sede di Rifondazione Comunista di Corso Telesio 102 (Piazzetta Casa delle Culture), insieme al Segretario della Camera del Lavoro di Cosenza, Massimiliano Ianni, ed a Rosaria Alessia Buffone e Silvio Cilento dell’Arci Cosenza, parteciperà all’inaugurazione della nuova targa della Federazione di Cosenza del PRC-SE ed alla successiva iniziativa di promozione dei 5 Sì ai referendum sul lavoro e sulla cittadinanza su cui tutti saremo chiamati a votare l’8 ed il 9 giugno.