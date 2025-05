Elezioni in Romania, l’europeista Dan in testa con il 55%

StrettoWeb

Il sindaco di Bucarest, Nicusor Dan, secondo due exit poll, sarebbe avviato a vincere il ballottaggio delle elezioni presidenziali in Romania. I sondaggi pubblicati da Avangarde danno Dan in vantaggio con il 54,9%. Il suo rivale, il leader euroscettico di destra George Simion, è al 45,1%. Mentre per il canale Digi24, Dan avrebbe il 54,1% e Simion il 45,9%.

Dan: “nostra società vuole dialogo, non l’odio”

Dan ha parlato immediatamente dopo la diffusione degli exit poll. “Questo voto dimostra che i romeni vogliono il dialogo, non l’odio. La nostra società ha mostrato una forza impressionante”. Poi ha continuato, avvertendo i cittadini: “stanno per arrivare tempi economici difficili”.