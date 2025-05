Elezioni comunali in Trentino-Alto Adige, si vota in 265 comuni

Domenica 4 maggio 2025 sono in programma le elezioni in 265 Comuni in Trentino-Alto Adige. Si vota dalle ore 7 alle ore 22, con lo spoglio che verrà effettuato subito dopo la conclusione delle operazioni di voto. L’eventuale turno di ballottaggio è fissato per domenica 18 maggio. . Il numero complessivo di candidati e candidate al consiglio comunale è di 3.893. Tra i Comuni coinvolti ci sono i due capoluoghi, Trento e Bolzano, e diversi centri, come Arco, Brunico, Cles, Folgaria, Merano e Vipiteno.

Come si vota nella provincia di Trento

Le modalità di voto sono diverse a seconda dei Comuni. Nel caso della provincia di Trento, per i Comuni con meno di 3mila abitanti l’elezione dei consiglieri comunali si effettua con il sistema maggioritario contestualmente all’elezione del sindaco. Nei Comuni sopra i 3 mila abitanti il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto al primo turno se supera il 50% dei consensi, altrimenti si va al ballottaggio tra i due candidati più votati.

Come si vota nella provincia di Bolzano

In provincia di Bolzano l’elettore può esprimere fino a quattro preferenze, senza necessità di distinguere per genere. In Alto Adige la differenza tra i Comuni è, come nel resto d’Italia, tra i comuni sotto e sopra i 15mila abitanti: nel primo caso i cittadini riceveranno due schede di votazione, una per l’elezione del sindaco ed una per l’elezione del consiglio comunale. Per i Comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti, l’elezione del sindaco e del consiglio comunale avverrà con un’unica scheda di votazione.