Elezioni comunali in Trentino-Alto Adige, al via lo spoglio nei 265 comuni andati al voto | RISULTATI

StrettoWeb

Al via lo spoglio nei 265 Comuni in Trentino-Alto Adige. Si è votato dalle ore 7 alle ore 22. L’eventuale turno di ballottaggio è fissato per domenica 18 maggio. Il numero complessivo di candidati e candidate al consiglio comunale è di 3.893. Tra i Comuni coinvolti ci sono i due capoluoghi, Trento e Bolzano, e diversi centri, come Arco, Brunico, Cles, Folgaria, Merano e Vipiteno. Sarà una sfida all’ultimo voto tra centrodestra, centrosinistra e Svp.

AGGIORNAMENTI In alcuni comuni non è stato superato il quorum Se in alcuni comuni con un candidato unico il quorum è stato raggiunto. in altri non è stato superato e saranno commissariati. I comuni: Storo, Calliano, Canal San Bovo, Castello-Molina di Fiemme, Cimone, Grigno, Nomi, Novaledo, Ronchi Valsugana, Samone.

I primi sindaci eletti nei piccoli comuni Nei Comuni sotto i 3 mila abitanti con un solo candidato era sufficiente superare il quorum del 40%. Ecco gli eletti: Andalo (Bottamedi Eleonora), Bocenago (Fantato Maurizio), Bondone (Cimarolli Chiara), Bresimo (Dalla Torre Ivo), Campitello di Fassa (Bernard Alessandro), Cavedago (Viola Corrado), Cavizzana (Rizzi Gianni), Cinte Tesino (Ceccato Leonardo), Croviana (Valorz Gianluca), Fierozzo (Moltrer Lorenzo), Frassilongo (Puecher Luca), Giustino (Cosi Manuel), Livo (Zanotelli Willi), Massimeno (Masè Norman), Mezzana (Redolfi Giacomo), Mezzano (Orsingher Ivano), Palù del Fersina (Moar Franco), Pellizzano (Tomaselli Francesca), Pieve Tesino (Nervo Oscar), Rabbi (Cicolini Lorenzo), Ruffrè-Mendola (Seppi Donato), San Lorenzo Dorsino (Rigotti Ilaria), Terzolas (Pedergnana Luciana), Valfloriana (Tonini Michele).

L'affluenza alle 17 La grande incognita che aleggia sul voto odierno è l’affluenza: alle 17 in Trentino ha infatti votato il 36,17% degli aventi diritto e in Alto Adige il 41,5%. Nel 2020 in Trentino alla fine si recò alle urne il 64,08% degli elettori (alla seconda rilevazione, avvenuta però alle 23, il 49,42%) e in Alto Adige il 65,4% (alla seconda rilevazione 38,4%). Cala l’affluenza nella città di Bolzano: alle 17 è al 35,4% (nelle precedenti 44,6%). Numeri giù anche a Trento: alle 17 è al 31,68% degli aventi diritto (nelle precedenti Comunali, con dato rilevato alle 23, era 45,25%).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.