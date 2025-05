Elezioni Comunali in Trentino Alto Adige: domani i ballottaggi, grande attesa a Bolzano e Merano

StrettoWeb

Tutto pronto per i ballottaggi in Trentino Alto Adige. Le urne saranno aperte domani, domenica 18 maggio, dalle 7 alle 22. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l’apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. L’affluenza è stata in netto calo: in tutto il Trentino si è fermata al 54,53%, circa 10 punti in meno rispetto alle precedenti. A Bolzano si è recato alle urne il 52,16% degli elettori, mentre nel 2020, quando però si votò su due giorni, fu il 60,65%. A Trento affluenza sotto al 50%.

Città al voto

Nello specifico sono chiamati alle urne gli abitanti di Arco, Avio, Borgo Valsugana, Cavalese, Cles, Mori, Novella, Pergine Valsugana, Riva del Garda, Ville D’Anuaunia e Volano. A Bolzano il candidato sindaco del centrodestra Claudio Corrarati, a lungo presidente del Cna Trentino Alto Adige, al secondo turno parte con un comodo vantaggio del 9% sul rivale di centrosinistra, l’assessore uscente Juri Andriollo. A Merano invece l’attuale vice sindaca Katharina Zeller della Svp sfida il sindaco uscente Dario Dal Medico, espressione di liste civiche di centrodestra.