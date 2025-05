Elezioni comunali in Sicilia: urne chiuse, tutti i RISULTATI dei 9 comuni al voto

StrettoWeb

Al via lo spoglio nei nove Comuni siciliani chiamati a rinnovare i propri organi amministrativi. Gli elettori interessati sono 55.608. A essere interessati all’elezione del sindaco e dei componenti dei consigli comunali sono i seguenti Comuni, tutti commissariati: Realmonte, in provincia di Agrigento; Montemaggiore Belsito e Prizzi, nel Palermitano; Solarino, in provincia di Siracusa; Favignana, nel Trapanese; mentre, in provincia di Catania, sono chiamati alle urne Castiglione di Sicilia, Palagonia, Raddusa e Ramacca. Solo in uno, a Palagonia, i seggi saranno assegnati con il sistema proporzionale, poiché gli abitanti sono più di 15 mila, in tutte le altre amministrazioni si voterà con il maggioritario.

L’affluenza alle urne definitiva

Realmonte 45,69%

Montemaggiore Belsito 60,21%

Prizzi 55,12%

Solarino 58,02%

Favignana 43,49%

Castiglione di Sicilia 36,83%

Palagonia 43,01%

Raddusa 41,81%

Ramacca 42,77%