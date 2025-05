Elezioni comunali a Scilla, il doppio appello dell’associazione “Famiglia Ventura”

StrettoWeb

“L’associazione “Famiglia Ventura” ha un rapporto ultradecennale con la borgata di Melia, scandito da tutta una serie di iniziative svolte in sinergia e collaborazione con gli attori locali, dalla Parrocchia alla benemerita associazione “La Voce dei Giovani”, inclusi i Comuni di Scilla e San Roberto. Ed è proprio cogliendo l’occasione dell’apertura della campagna elettorale scillese per lanciare un duplice appello all’amministrazione che si insedierà a Palazzo San Rocco”. Così dichiara Francesco Ventura, responsabile dell’Associazione per le principali iniziative in ambito melioto, tra cui la ricognizione archeologica sulla via Popilia nel 2022, la pubblicazione anastatica nel 2018 del volume del 1908 “Cenni storici sulla Borgata Melia” del parroco Domenico Bellantoni, e nel 2019 la mostra dei bozzetti del monumento ai caduti realizzato a Melia nel 1959 dall’artista Carmine Pirrotta.

“La Galleria Toma di Reggio offriva nel suo catalogo entrambi i bozzetti esposti nel 2019. Grazie ad un protocollo d’intesa, si è riusciti ad interdire la vendita delle due opere ai collezionisti privati in favore dei Comuni di Scilla e San Roberto, affinché i bozzetti rimangano patrimonio della comunità locale – spiega Ventura – Il Comune di San Roberto ha con opera benemerita già acquistato nel febbraio del 2022 uno dei due bozzetti. Quello di Scilla invece ha avviato nell’aprile dello stesso anno il proprio iter, ai sensi della Delibera GC n.80/2022, il quale però è stato interrotto dal commissariamento – prosegue sempre Ventura – Da allora la nostra opera di sensibilizzazione è proseguita, purtroppo senza successo. Il fatto che proprio a Scilla, luogo che ha dato i natali all’artista, non si sia riusciti ancora a compiere quell’azione di messa in sicurezza dell’eredità storico artistica meliota, è un qualcosa a cui toccherà porre rimedio”.

L’associazione “Famiglia Ventura” da alcuni anni è in trattativa col Comune di Scilla per ottenere la concessione di un terreno comunale

L’associazione “Famiglia Ventura” da alcuni anni è in trattativa col Comune di Scilla per ottenere la concessione di un terreno comunale a Melia al fine di riqualificarlo tramutandolo in un’area verde; un parco in cui piantumare ventiquattro diverse specie di piante ed alberi, a ciascuno dei quali affidare con pubblico sorteggio un cognome Melioto. Il secondo appello lanciato all’amministrazione comunale che verrà è dunque quello di cogliere la mano tesa offerta dall’Associazione, affinché si agevolino le sinergie tra pubblico e terzo settore.

“Mi auguro che per il 4 novembre di quest’anno il Comune di Scilla riesca a concretizzare almeno quel buon proposito espresso con la Delibera GC n.80/2022 e che, unitamente al Comune di San Roberto, si organizzi a Melia una piccola mostra con i due bozzetti del monumento ai caduti di tutte le guerre – conclude Ventura – Iniziativa culturale che avrà il merito di porre in sicurezza due importanti testimonianze dell’unica opera d’arte pubblica presente a Melia ed al tempo stesso il significato di esplicitare un messaggio simbolico di cooperazione tra i due Comuni per il bene di questa borgata”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.