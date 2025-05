Elezioni comunali a Scilla, confronto con i cittadini per i 3 candidati a sindaco | INTERVISTE

StrettoWeb

Mancano pochi giorni alla chiusura della campagna elettorale e dall’apertura delle urne (25 e 26 maggio) ed a Scilla, cittadina in provincia di Reggio Calabria, la lotta si fa serrata tra le tre proposte in campo. Si è svolto in piazza, un confronto tra i tre candidati sindaco dove si sono potute notare delle visioni differenti della città che torna al voto dopo lunghi anni di varie vicissitudini anche giudiziarie con due scioglimenti per infiltrazioni mafiose. Sarà molto probabilmente una lotta all’ultimo voto.

A sfidarsi sono Carmen Santagati, Rocco Bueti e Gaetano Ciccone, che si sono presentati alla città con l’obiettivo di riscuotere il consenso degli elettori con ricette diverse di rilancio di Scilla.

Le interviste di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: