Elezioni comunali, al via lo spoglio a Lamezia Terme: c’è grande attesa per il risultato

StrettoWeb

Urne chiuse ed al via lo spoglio a Lamezia Terme, la popolosa cittadina in provincia di Catanzaro. E’ stata una campagna elettorale dura con polemiche anche aspre tra i vari candidati a sindaco. Prove di campo largo a Lamezia Terme, quarta città calabrese per numero di abitanti. Attorno alla figura di Doris Lo Moro – già sindaco della città dal 1993 al 2001 – si sono uniti Pd e M5S, oltre ad Azione e a due liste civiche.

A contenderle la fascia tricolore, il candidato di centrodestra Mario Murone, supportato da sei liste (FI, Fdi, Lega, Noi Moderati, Calabria Azzurra e Lamezia Domani) e Gianpaolo Bevilacqua, sostenuto da un polo civico di area centrodestra con tre liste.