Elezioni comunali, Renzi: “Meloni ha preso scoppola, suo incantesimo svanito”

“Quando il centrosinistra è unito vince e stravince, specie quando mette candidati credibili come a Ravenna e Genova, con la Silvia Salis vera rivelazione. Quando non mette veti come era accaduto alle Regionali, si vince. Oggi la Meloni ha preso una scoppola mica da ridere. L’effetto trascinamento, l’idea della luna di miele, ‘i sondaggi dicono che è fortissima’, non è così. Si è un po’ rotto l’incantesimo“. Queste le parole del leader di Iv Matteo Renzi intervenendo a ‘Tagadà’ su La7.

“Vincono i sindaci ma c’è un centrosinistra che vince. In questi giorni dicono ‘la Meloni non fa niente, non porta a casa risultati ma non c’è un’alternativa. Bisogna costruire un’alternativa, con persone credibili e punti di programma chiari. In questo momento è come se ‘puff’, fosse svanito l’incantesimo di Giorgia”, conclude Renzi.