Elezioni comunali: Giuseppe Conte in Calabria, tappe a Rende e Lamezia Terme

Domani giovedì 22 maggio Giuseppe Conte arriverà in Calabria per due appuntamenti pubblici in vista delle imminenti elezioni amministrative. Alle 15:00 sarà a Lamezia Terme, in corso Nicotera, impegnato in un incontro con i rappresentanti delle categorie. Sarà presente la candidata sindaca del fronte progressista Doris Lo Moro, Anna Laura Orrico coordinatrice regionale del Movimento 5 stelle e il deputato pentastellato Riccardo Tucci.

Alle 17:30 sarà, invece, a Rende – in piazza Unità d’Italia-, per supportare la candidata sindaca Rossella Gallo sostenuta dal Movimento 5 stelle, dal Partito della Rifondazione Comunista e da Alleanza Verdi e Sinistra. Fra i tanti ospiti di questa seconda tappa anche Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Prc, Chiara Appendino, vicepresidente del M5s, Ferdinando Pignataro, segretario regionale di AVS.