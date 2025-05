Elezioni comunali, Giuseppe Conte a Rende e Lamezia

StrettoWeb

“Giuseppe Conte sarà in Calabria giovedì 22 maggio, sia a Lamezia Terme che a Rende, per sostenere i candidati sindaco Doris Lo Moro e Rossella Gallo in vista delle prossime elezioni amministrative”. Lo afferma la deputata Anna Laura Orrico, coordinatrice calabrese del Movimento 5 Stelle. “Il presidente – dice Orrico – nel confermare la sua costante presenza nelle battaglie politiche che riguardano la nostra regione verrà a supporto di due candidate donne, appartenenti sia a generazioni che a percorsi differenti, che esprimono però la medesima visione della Calabria improntata su legalità, trasparenza, partecipazione, inclusione sociale e sostenibilità ambientale”.

“Il primo appuntamento della giornata – prosegue l’esponente pentastellata – si svolgerà nella mattinata a Lamezia Terme, in piazza Mazzini alle ore 11:00, dove Conte e Lo Moro ascolteranno istanze e suggerimenti di categorie professionali, imprese, sindacati e terzo settore. Nel pomeriggio, invece, alle ore 18:00, su Rende, il presidente del Movimento 5 stelle, insieme a Chiara Appendino ed alle liste collegate a sostegno di Rossella Gallo, incontrerà cittadini e cittadine partecipando ad un dibattito pubblico in piazza Unità d’Italia”. “L’impegno del Movimento 5 Stelle – conclude Anna Laura Orrico – prosegue con determinazione sui territori. Le imminenti competizioni elettorali rappresentano un’occasione importante che può indicare la Calabria come uno spazio dove affinare i rapporti fra le forze politiche progressiste e costruire al contempo l’alternativa alla propaganda ed al malgoverno delle destre di Meloni e Occhiuto”.

