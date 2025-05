Elezioni comunali in Calabria, la soddisfazione di Azione: “consolidamento inequivocabile nei comuni chiave”

StrettoWeb

“I risultati delle elezioni amministrative in Calabria disegnano un quadro di straordinario successo per Azione, che consolida in modo incontrovertibile la presenza e l’influenza del partito nei territori. Il partito di Calenda si afferma, di fatto, come forza politica determinante, capace di intercettare il consenso e di proporre una classe dirigente all’altezza delle sfide territoriali. Oggi – sottolineano i Consiglieri regionali Francesco De Nisi e Giuseppe Graziano rispettivamente Segretario e Presidente di Azione Calabria, – celebriamo un trionfo straordinario per Azione in Calabria, un successo che affonda le radici nella fiducia che i cittadini hanno riposto nella proposta della nostra classe dirigente. Le elezioni amministrative in comuni cruciali come Cetraro, Paola, Rende e Lamezia Terme ci consegnano un quadro di crescita esponenziale e di consolidamento della nostra presenza sul territorio”.

“Uno dei risultati più importanti arriva da Cetraro dove Azione, con l’elezione di Giuseppe Aieta, esprime un proprio sindaco. «Il plebiscitario 66% dei consensi ottenuto da Aieta è la prova inconfutabile di come competenza, concretezza e programmi paghino. E questa non è solo una vittoria, ma un patto di fiducia indissolubile che Azione fa con la comunità cetrarese. Non di meno – aggiungono – lo sono le elezioni a Paola e Rende, con i sindaci Roberto Perrotta e Sandro Principe eletti con il nostro convinto sostegno. Anche in questo caso Azione elegge nei rispettivi consigli comunali donne e uomini dirigenti territoriali del partito che saranno essenziale nella costruzione di maggioranze solide e pronti ad offrire il suo contributo al governo civico”.

Poi c’è la partita ancora aperta di Lamezia Terme, che però ha già consegnato un risultato straordinario ad Azione con la lista che ottiene un eccellente 5% e 1.650 voti, portando in Consiglio comunale Annita Vitale con ben 582 preferenze personali. «Questo – sottolineano i massimi dirigenti del partito – insieme al sostegno decisivo a Doris Lo Moro al ballottaggio, ci conferma come forza politica imprescindibile in uno dei centri più importanti della regione»

«Quanto racconto da Azione non è un risultato sporadico o casuale. È il frutto di un impegno costante e capillare sul territorio, di una programmazione attenta e della visione chiara che il direttivo regionale sta mettendo in campo. Abbiamo saputo costruire una squadra vincente, valorizzare le migliori energie e interpretare le reali esigenze dei calabresi. Azione Calabria continua ad essere una realtà inequivocabile, una forza propulsiva per il cambiamento e lo sviluppo. Oggi ringraziamo i cittadini per la fiducia accordataci e da Consiglieri regionali ribadiamo il nostro impegno a dare valore all’attività legislativa regionale consapevoli, oggi ancora di più, che Azione può e deve essere forza innovativa e riformista all’interno del Governo calabrese».