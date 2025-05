Elezioni in Albania, è sfida tra Rami e Berisha

StrettoWeb

E’ tempo di elezioni in Albania. 3.7 milioni di cittadini albanesi sceglieranno 140 seggi totali (71 seggi necessari per formare il governo). I candidati a primo ministro sono il premier Edi Rama (Partito Socialista) e Sali Berisha (Partito Democratico). Le urne chiuderanno alle 19:00. Secondo gli ultimi sondaggi, al primo posto nelle intenzioni di voto, al 48%, c’è il Partito Socialista (Ps) al governo; guidato dal premier Edi Rama, 60 anni, al potere dal 2013, candidato al quarto mandato consecutivo.

Il suo principale rivale, con quasi il 35% delle preferenze, è l’ex presidente ed ex primo ministro Sali Berisha, leader del Partito Democratico (Pd) conservatore, che si candida alla guida dell’Alleanza per la Gloriosa Albania nel tentativo di unire la frammentata opposizione di destra. Berisha, 80 anni, punta a riconquistare la carica di capo del governo, che ha ricoperto per due mandati tra il 2005 e il 2013.

