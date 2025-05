Elezioni in Albania, netta vittoria del premier Rama

StrettoWeb

A urne chiuse da poco, un exit poll condotto dal portale albanese di informazione “Albanian Post” conferma una netta vittoria dei socialisti del premier Edi Rama nelle politiche di oggi. Secondo i dati diffusi, il Partito socialista avrebbe ottenuto 79 dei 140 seggi che compongono il Parlamento albanese. Insomma, una nuova e netta vittoria per il premier albanese. L’opposizione di centrodestra guidata da Sali Berisha invece si sarebbe fermata a soli 54 seggi. I rimanenti 7 sarebbero condivisi dal Partito socialdemocratico, vicino a Rama, 2 al nuovo partito “Mundesia”, fondato da Agron Shehaj.

Accuse di brogli e arresti

S sono registrate tensioni e scontri nei seggi. La polizia ha arrestato sette elettori che avevano fotografato il loro voto, uno lo aveva anche pubblicato su Instagram. A Vora c’è stata una colluttazione all’uscita da un seggio tra un esponente del Pd e un esponente socialista ritenuto vicino alla criminalità organizzata. Berisha ha pubblicato numerosi video nel quale si notano gruppi di sostenitori di Rama che secondo lui si aggirerebbero per i seggi per comprare voti, ma secondo il ministro Taulant Balla Berisha si sta solo precostituendo un alibi per non riconoscere la sconfitta.

