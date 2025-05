All'”Einaudi-Alvaro” di Palmi la 2ª edizione di “Agr…aria di Primavera”

StrettoWeb

Giorno 20 maggio 2025, in occasione della Giornata Mondiale delle Api, si è tenuta la seconda edizione di “AGR…aria di Primavera”, organizzata dall’Istituto Tecnico Agrario dell’Einaudi-Alvaro di Palmi, in sinergia con il Comitato Genitori e il Soroptimist Club di Palmi, dal tema “A Mente APErta PER UN FUTURO”. All’evento hanno partecipato le Classi seconde della Scuola primaria De Zerbi di Palmi e il gruppo di lavoro degli studenti dell’Istituto Agrario.

La giornata è stata un’occasione per far conoscere da vicino e meglio queste preziose alleate della natura e dell’uomo e per far comprendere il loro valore per l’equilibrio del pianeta. È anche stato uno spazio per riflettere sulle responsabilità di tutti verso l’ambiente e per promuovere azioni concrete per la loro protezione e il loro benessere.

La giornata ha previsto un momento formativo, un momento laboratoriale dedicato alla smielatura, assaggio del miele appena estratto e un momento ludico con giochi a tema e osservazione del “tappeto artistico” dal tema “La Biodiversità”, realizzato con materiali tutti di origine vegetale e naturali a cura dal Gruppo Artistico “Sogni Floreali” di Palmi.

L’evento si è concluso con il consueto “Mercatino Solidale” dei prodotti donati dalle aziende del territorio a sostegno dell’Istituto Agrario per l’acquisto di materiali di laboratorio.

L’evento è stato fortemente incoraggio dal DS dell’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” dott. Giuseppe Eburnea e dai suoi collaboratori, prof. Riccardo Rossetti vicario del DS e prof.ssa Ottavia Silvana Morgante.