“Einaudi-Alvaro” e Lions Club Palmi insieme per la biodiversità

Giorno 21 maggio 2025, presso l’Aula Magna dell’I.I.S. “Einaudi- Alvaro” di Palmi si è tenuto il Convegno a cura del Lions Club Palmi dal titolo “Apicoltura e agricoltura sostenibili a salvaguardia della biodiversità”. L’evento ha visto coinvolte le Classi del biennio dell’Istituto Tecnico Agrario (ITA) e le classi prima e terza dell’Istituto Tecnico Economico (ITE). Dopo i saluti istituzionali, sono intervenuti il Dott. Agr. Francesco Pizzi, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Area Grecanica-Confagricoltura Reggio Calabria e il Dott. Agr. Daniela Simone, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Area Gioia Tauro Confagricoltura Reggio Calabria.

Gli interventi hanno messo in evidenza come l’integrazione di pratiche apistiche e agricole sostenibili rappresentino una strategia chiave per conservare la biodiversità, garantendo sistemi alimentari resilienti e un equilibrio ecologico duraturo e hanno sottolineato, altresì, la necessità della promozione di politiche e iniziative che favoriscano questa sinergia per il benessere del pianeta e delle generazioni future. Le conclusioni della manifestazione sono state a cura del dott. Giovanni Barone, Presidente XI Circoscrizione Lions Club.

La giornata è terminata con la donazione, da parte del Lions Club di Palmi, di quattro famiglie di api che sono state travasate nelle arnie dell’“Oasi apistica” dell’azienda dell’Istituto Tecnico Agrario. Si ringrazia per il contributo degli intervenuti nell’acquisto dei prodotti del “Mercatino Solidale” e per l’apprezzamento del tappeto artistico a tema esposto nell’Aula Magna. L’iniziativa è stata fortemente sostenuta dal Dirigente Scolastico Dott. Giuseppe Eburnea e dai loro collaboratori, prof. Riccardo Rossetti vicario del DS e prof.ssa Ottavia Silvana Morgante.