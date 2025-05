Eccezionale coincidenza: studenti calabresi a Roma nel giorno dell’elezione di Papa Leone XIV

StrettoWeb

Programmare nei mesi scorsi una gita scolastica a Roma e ritrovarsi nella Capitale proprio nel giorno dell’elezione del nuovo Papa Leone XIV. È accaduto alle tre classi delle scuole medie dell’istituto comprensivo di Scandale (Crotone) per tre giorni in viaggio di istruzione con le loro insegnanti che stamattina hanno accompagnato gli alunni a San Pietro. ”Era una gita programmata da tempo, non pensavamo certo di trovarci a Roma nei giorni in cui si era senza Papa e poi con il nuovo Papa – racconta all’Adnkronos una delle professoresse, Maria Luisa Artese – Ieri, quando c’è stata la fumata bianca, eravamo al Colosseo, abbiamo sentito le campane e seguito le notizie ma spostarsi con 44 alunni per venire in Vaticano era troppo complicato”. I ragazzi, tutti rigorosamente in maglietta arancione con il nome dell’istituto per rendersi riconoscibili, sono stati accompagnati stamattina a piazza San Pietro: ”È stato emozionante per tutti e per i ragazzi che già ieri avrebbero voluto essere qui”, sottolinea l’insegnante.

