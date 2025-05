Eccellenza Calabria, cala il sipario: i risultati dell’ultima giornata, i verdetti e il tabellone degli spareggi

StrettoWeb

Cala il sipario sul campionato di Eccellenza calabrese. Oggi pomeriggio si è disputata l’ultima giornata, la 30ª, e ha decretato i suoi verdetti. Già promossa la Vigor Lamezia, gli occhi erano puntati sulla bagarre playoff. A essere beffata, nella corsa a quattro per tre posti, è la ReggioRavagnese, che perde in casa della Digiesse PraiaTortora e finisce sesta. Colpo di coda del Soriano, che si qualifica con Rossanese, Paolana e Isola Capo Rizzuto. In coda era già deciso il playout tra Castrovillari e Ardore.

Risultati Eccellenza Calabria, 30ª giornata

Domenica 4 maggio

Ore 15.30

Ardore-Rende 4-3

Castrovillari-Brancaleone 1-0

Cittanova-Paolana 1-2

Digiesse PraiaTortra-ReggioRavagnese 1-0

Gioiese-Soriano 1-2

Isola Capo Rizzuto-Palmese 3-2

Rossanese-Bocale 1-3

San Luca-Vigor Lamezia 0-5

Classifica Eccellenza Calabria

Vigor Lamezia 68 Rossanese 56 Paolana 54 Isola Capo Rizzuto 53 Soriano 52 ReggioRavagnese 51 Palmese 48 Digiesse PraiaTortora 48 Gioiese 40 (-2) Bocale 40 Brancaleone 35 Cittanova 35 Castrovillari 26 (-1) Ardore 26 San Luca 13 (-1) Rende 12

I verdetti

Promossa in Serie D: Vigor Lamezia

Ai playoff: Rossanese, Paolana, Isola Capo Rizzuto, Soriano

Ai playout: Castrovillari e Ardore

Retrocesse in Promozione: Rende e San Luca

Tabellone playoff e playout

PLAYOFF

Rossanese-Soriano

Paolana-Isola Capo Rizzuto

PLAYOUT

Ardore-San Luca

