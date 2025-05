Eccellenza Calabria, i risultati delle semifinali playoff: prevale il fattore campo

StrettoWeb

Lo scorso weekend è terminata la stagione regolare, sancendo i suoi verdetti, su tutti la promozione della Vigor Lamezia (matematica già da qualche settimana) e la matassa sbrogliata nella zona playoff, dove dalla bagarre è rimasta beffata la ReggioRavagnese. Oggi, dunque, è stata la volta dei playoff, in Eccellenza calabrese. La gara dei playout tra Ardore e Castrovillari, invece, è stata rinviata a causa del ricorso presentato dai Lupi del Pollino in seguito ai nove punti di penalizzazione inflitti qualche giorno fa, di cui uno da scontare in questa stagione e otto nella prossima. Il punto in meno porterebbe il Castrovillari a giocare il ritorno fuori casa, da qui il ricorso. Ora bisogna attendere.

Intanto, però, in campo le due semifinali playoff. Prevale il fattore campo, con i successi di Paolana e Rossanese, che ora si sfideranno in finale.

Risultati playoff

Paolana-Isola Capo Rizzuto 1-0

Rossanese-Soriano 3-2

La finale sarà Paolana-Rossanese.

