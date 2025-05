EBAT Reggio Calabria: rinnovate le cariche sociali, Gino Vulcano è il nuovo presidente

StrettoWeb

Si è tenuta presso la sede sociale di EBAT (Ente Bilaterale Agricolo Territoriale) in Via Demetrio Tripepi n. 4/A, la riunione del Comitato di Gestione, convocata per deliberare, tra i punti principali all’ordine del giorno, il rinnovo delle cariche sociali. Presieduto dal Presidente uscente Antonino Merlino, il Comitato ha approvato all’unanimità la nomina di Gino Vulcano (designato da Coldiretti) alla carica di Presidente dell’Ente. Contestualmente, è stato eletto Vicepresidente, sempre con voto unanime, Giuseppe Mesiano, in rappresentanza di FAI – CISL.

Il nuovo Comitato di Gestione risulta così composto: Presidente: Gino Vulcano. Vicepresidente: Giuseppe Mesiano. Componenti: Antonino Merlino, Nicola Rodi, Domenico Gattuso e Diego Suraci. Collegio Sindacale con Presidente Maria Criseo e componenti Concetta Zurzolo e Stefano Sofi.

In occasione del suo insediamento, il Presidente e i membri del Comitato hanno condiviso una linea programmatica chiara, orientata a rendere l’EBAT uno strumento sempre più efficace e vicino ai bisogni concreti del settore agricolo e florovivaistico provinciale.

Tra le priorità operative individuate: assistenza e integrazione al reddito, formazione professionale, con percorsi dedicati alla crescita e alla qualificazione dei lavoratori agricoli e florovivaisti. Sicurezza sul lavoro, attraverso iniziative e misure concrete per il miglioramento degli standard di tutela nei luoghi di lavoro in adempimento di quanto previsto dalla normativa vigente. Osservatorio sul mercato del lavoro, per monitorare le dinamiche e le tendenze del mercato del lavoro agricolo e florovivaistico della provincia, anche con riferimento alle pari opportunità. Conciliazione e mediazione, per favorire il dialogo tra le parti datoriali e i lavoratori. Semplificazione amministrativa, per rendere più snelli i processi e migliorare l’accessibilità ai servizi. Sostegno ai giovani, mediante l’istituzione di borse di studio rivolte a studenti e figli dei lavoratori agricoli e florovivaisti particolarmente meritevoli. Erogazione di contributi e prestazioni, secondo criteri di equità e trasparenza.

Il nuovo corso dell’EBAT punta a rafforzare il suo ruolo di riferimento per la bilateralità in agricoltura, valorizzando il dialogo sociale e promuovendo strumenti di welfare integrato a beneficio delle imprese e dei lavoratori del settore.