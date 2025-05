Duro colpo alla mafia nella Sibaritide, Rapani: “lo Stato è presente, servono risposte rapide e concrete”

StrettoWeb

Un’operazione antimafia condotta questa mattina nella Sibaritide ha inflitto un duro colpo a una rete criminale attiva nelle estorsioni e nel controllo del territorio. L’intervento, coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia, ha portato all’arresto di diversi soggetti legati a clan locali, confermando la presenza soffocante della criminalità organizzata in una zona già messa alla prova da gravi episodi di tensione sociale. Il senatore Ernesto Rapani commenta con fermezza l’operato dello Stato: “Lo Stato c’è e giornalmente, attraverso operazioni che si portano a compimento su tutto il territorio nazionale, dimostra di essere presente. Confidiamo nell’operato delle forze dell’ordine e della magistratura e plaudiamo per le attività che svolgono“.

Inoltre il parlamentare annuncia di aver preso contatto immediato con il Prefetto di Cosenza, S.E. Rosa Maria Padovano, a seguito degli ultimi fatti accaduti a Trebisacce e Villapiana.

“Sono episodi che generano forte preoccupazione tra i cittadini. È stata già disposta la convocazione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, che vedrà anche la partecipazione dei sindaci dei due Comuni coinvolti”. Secondo Rapani, gli eventi degli ultimi giorni “evidenziano dinamiche nuove, in cui gruppi di giovani — in alcuni casi di origine extracomunitaria — si muovono in stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol, generando situazioni pericolose per l’ordine pubblico e per l’incolumità delle persone”.

Il senatore puntualizza: “Non si tratta di etnie, ma di comportamenti da monitorare e contrastare. Il rischio è che episodi simili si moltiplichino, alimentando disagio e senso di abbandono. Per questo servono risposte rapide, coordinate e visibili. La presenza dello Stato deve essere concreta, capillare e costante“. Rapani esprime un ringraziamento alle forze dell’ordine “per l’impegno dimostrato, anche in situazioni difficili» e sottolinea l’attenzione del Prefetto Padovano, «che ha mostrato prontezza e operatività nel recepire la portata del problema“. “Come rappresentante del territorio – conclude – continuerò a lavorare per garantire che la sicurezza resti un pilastro reale, non solo formale, della vita quotidiana dei nostri cittadini“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.