Dulbecco di Catanzaro, Talerico: “si continuerà ad utilizzare la graduatoria OSS dell’Ex Mater Domini”

“Contrariamente da quanto lasciato circolare da chi preferisce creare inutili allarmismi, con il chiaro intento di strumentalizzare lavoratori e idonei delle diverse graduatorie per poi assumersi meriti di essere intervenuto per la risoluzione, preciso che la graduatoria OSS dell’ex Mater Domini continuerà ad essere regolarmente utilizzata, non avendo subito alcuna decadenza o abrogazione”, è quanto afferma il Consigliere regionale, Antonello Talerico. “Anzi nelle prossime ore – prosegue il consigliere regionale – verranno “chiamate” ulteriori due unità, per come confermato dal direttore amministrativo Antonio Mantella, che in questi mesi si è dimostrato sempre disponibile al confronto al fine di individuare soluzioni utili all’Azienda ed ai lavoratori, senza necessità di dover ricorrere ad attacchi sulla stampa o a diffide infondate e/o pretestuose”.

“Pertanto, si allo scorrimento della graduatoria Oss dell’ex Mater Domini e di tutte le ulteriori graduatorie per i diversi profili, sempre grazie anche alla legge regionale di proroga delle graduatorie – proposta dal Consigliere regionale Antonello Talerico – e, che aveva evitato la “perdita di validità” di tutte le graduatorie “sanitarie” in scadenza nei prossimi due anni. Così l’A.O.U. Dulbecco continuerà ad utilizzare tutte le graduatorie in vigore e, tale reclutamento adottato in forza del DCA 107/2015 non sarà soggetto ad alcuna preliminare autorizzazione da parte della Regione Calabria trattandosi di sostituzioni di personale appartenente al ruolo sanitario assente per malattia, aspettativa non retribuita, gravidanza, puerperio, siccome previste dai vigenti CCNL di categoria”.

