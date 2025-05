I due giorni di Landini a Cosenza, Catanzaro, Polistena e Taurianova: la lotta per il referendum (e contro il Ponte sullo Stretto)

StrettoWeb

Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, sarà in Calabria il 29 e 30 maggio per sostenere la campagna referendaria del ‘sì’ sul lavoro e la cittadinanza. L’iniziativa si inserisce nel percorso di sensibilizzazione promosso dalla Cgil per il Referendum lavoro e cittadinanza 2025, con cui si invitano i cittadini a votare 5 sì per cambiare davvero. Il voto si terrà l’8 e 9 giugno, su temi che riguardano la vita concreta di milioni di persone: lavoro, diritti, dignità, futuro.

Il 29 maggio Landini alle 14:00 sarà a Villapiana, successivamente, alle 16:30 si trasferirà a Cosenza per un incontro con l’Arcivescovo, alle 19:00 è previsto, sempre a Cosenza, un comizio. Il 30 maggio alle 8.30 sarà presente ad un assemblea con i lavoratori nella sede Inps di Cosenza; alle 9:30 a Piano Lago incontrerà i lavoratori dello stabilimento Alfa gomme. Alle 11:30 sarà presente a Catanzaro, all’Università Magna Graecia per un confronto con i lavoratori, studenti e precari. Nel primo pomeriggio alle 15:00 sarà nel reggino a Polistena per incontro con i sindaci dell’area metropolitana. Alle 17:00 a Taurianova incontrerà i giovani della Legacoop all’Agrifest, mentre alle 18:00 terrà un incontro pubblico con Simone Gamberini, presidente nazionale di Legacoop.