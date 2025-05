Droga sul treno per Kiev? Macron e Starmer nascondono due oggetti davanti ai giornalisti: la teoria social | VIDEO

StrettoWeb

“In rotta per Kiev. Per l’Ucraina, per l’Europa“. Sono le parole rilasciate da Emmanuel Macron attraverso i social prima di affrontare 11 ore di treno insieme a Friedrich Merz, Donald Tusk, e Keir Strarmer, alla volta della capitale ucraina. Un vertice in cui i leader di Francia, Germania, polonia e Gran Bretagna vogliono lanciare un messaggio di vicinanza all’Ucraina e porre le basi per una pace nel conflitto che vede Kiev opposta alla Russia.

Un incontro che sui social è stato definito “stupefacente”. E no, non per la presenza dei 4 leader, bensì per un video (in calce all’articolo) diventato virale e che ha alimentato una teoria davvero particolare. Nel filma si vede, alla presenza dei giornalisti, la fretta con cui Macron, visibilmente imbarazzato, nasconda un sacchetto bianco. Starmer, dal canto suo, si affretta a nascondere un oggetto di metallo che dagli utenti social è stato collegato a uno strumento con il quale si tagliano le sostanze stupefacenti. Il contenuto del sacchetto, sempre secondo le maliziose lingue digitali, sarebbe facilmente intuibile.

Chiaramente, si tratta di una particolare teoria che, come spesso accade in questi casi, è diventata virale insieme al filmato, ma che non ha alcun fondamento di verità. In tanti però, alla visione del filmato, si sono chiesti cosa fossero quei due oggetti e perchè tanta fretta di nasconderli…

