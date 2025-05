StrettoWeb

Dramma in Sicilia dove una donna di 68 anni è morta in un incendio divampato, per cause in corso di accertamento, in un casa di riposo per anziani e per pazienti psichiatrici di Caltagirone, in provincia Catania. Molti ospiti sono stati sgomberati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine ed i medici del 118.

La Procura di Caltagirone ha aperto un’inchiesta disponendo il sequestro dei locali interessati dall’incendio e l’autopsia sul cadavere della vittima.

