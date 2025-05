Dramma in Calabria: giovane incinta muore in ospedale, deceduto anche il bimbo

StrettoWeb

Tragedia in Calabria dove una giovane donna incinta, Martina Piserà, è morta all’ospedale di Vibo Valentia insieme al bimbo che portava in grembo. Al momento non si conoscono i motivi del dramma tanto che la salma della ragazza è stata sequestrata e verrà sottoposta all’esame autoptico. Dalle prime sommarie informazioni, la donna sarebbe giunta al nosocomio vibonese durante la notte accusando forti dolori.

Durante l’ecografia di controllo, i medici hanno rilevato la morte del bimbo che portava in grembo. Alla notizia la gestante ha avvertito un grave malore ed è deceduta facendo sprofondare nella disperazione di familiari.

