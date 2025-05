“Dove voto” a Messina: aggiornato lo strumento digitale per le elezioni referendarie

StrettoWeb

L’Amministrazione comunale di Messina informa che è nuovamente attiva e completamente aggiornata la piattaforma digitale “Dove voto”, disponibile all’indirizzo https://dovevoto.comune.messina.it. Il servizio consente a ciascun elettore di individuare in pochi secondi la propria sezione elettorale, semplicemente inserendo cognome e codice fiscale. In vista delle elezioni referendarie dell’8 e 9 giugno, la piattaforma si presenta con una grafica rinnovata, ancora più chiara e intuitiva, per garantire un’esperienza d’uso semplice e immediata anche da dispositivi mobili, come smartphone e tablet. Tra le funzionalità confermate e particolarmente apprezzate, vi è la possibilità di visualizzare su mappa l’esatta ubicazione del seggio e di attivare l’integrazione con il navigatore GPS, che guida l’elettore dalla propria posizione fino alla sede di voto. L’applicazione è stata ideata, progettata e realizzata dal Servizio Transizione Digitale del Comune di Messina, a conferma della professionalità interna e dell’impegno dell’Ente nella promozione di soluzioni digitali al servizio della cittadinanza. Anche gli elettori fuori sede, che hanno esercitato l’opzione per votare a Messina, potranno utilizzare lo strumento per conoscere la sezione elettorale assegnata.

Le spiegazioni di Basile, Minutoli e Cicala

“La piattaforma ‘Dove voto’ rappresenta un esempio concreto di come la tecnologia possa semplificare la vita dei cittadini – dichiarano il Sindaco Federico Basile, l’Assessore all’Informatizzazione e Digitalizzazione Roberto Cicala e l’Assessore ai Servizi al Cittadino Massimiliano Minutoli –. L’obiettivo dell’Amministrazione è rendere sempre più accessibili, efficienti e innovativi i servizi pubblici, grazie anche alla competenza e alla dedizione del personale dei Servizi Informativi e dell’Innovazione tecnologica, alla modernizzazione del sistema amministrativo dell’Ente”.