Donatella Versace compie 70 anni: una vita tra moda, legame coi fratelli e rivoluzione del glamour

Oggi, 2 maggio 2025, Donatella Versace celebra il suo 70º compleanno, un traguardo che segna non solo una vita personale intensa, ma anche una carriera straordinaria nel mondo della moda. Da musa e collaboratrice del fratello Gianni a leader indiscussa della maison Versace, Donatella ha trasformato il dolore in forza creativa, lasciando un’impronta indelebile nel fashion system globale. Nata a Reggio Calabria il 2 maggio 1955, Donatella Francesca Versace è la quartogenita di Antonio Versace e Francesca Olandese. Cresciuta con i fratelli Santo e Gianni, Donatella ha sviluppato sin da giovane una passione per la moda, ispirata dalla madre sarta. Dopo la laurea in Lingue all’Università di Firenze, si trasferisce a Milano per affiancare Gianni nella nascente casa di moda Versace, fondata nel 1978.

L’ascesa dopo la tragedia

Il 15 luglio 1997, Gianni Versace viene assassinato a Miami, lasciando un vuoto immenso nella famiglia e nel mondo della moda. Donatella, già vice-presidente e direttrice creativa della linea Versus, assume la guida creativa dell’intera maison. Nonostante le difficoltà iniziali, riesce a mantenere viva l’eredità del fratello, portando avanti lo stile audace e sensuale che ha reso Versace un’icona globale. Sotto la direzione di Donatella, Versace ha continuato a dettare tendenze, fondendo moda, arte e cultura pop. Tra i momenti più memorabili, il celebre “Jungle Dress” indossato da Jennifer Lopez ai Grammy Awards del 2000, che ha contribuito alla nascita di Google Immagini. Donatella ha collaborato con celebrità come Madonna, Lady Gaga e Beyoncé, consolidando il legame tra la maison e il mondo dello spettacolo.

Nel marzo 2025, dopo quasi tre decenni alla guida creativa di Versace, Donatella annuncia il suo ritiro dal ruolo di direttrice creativa, passando il testimone a Dario Vitale, ex direttore di design e immagine di Miu Miu. Donatella continuerà a far parte della maison come Chief Brand Ambassador, focalizzandosi su filantropia e rappresentanza del marchio.

Vita privata e impegno sociale

Donatella è stata sposata con l’ex modello americano Paul Beck, da cui ha avuto due figli: Allegra (nata nel 1986) e Daniel (nato nel 1989). Ha affrontato pubblicamente la sua lotta contro la dipendenza da cocaina, superata nel 2005. Impegnata nel sociale, ha sostenuto cause benefiche come la Elton John AIDS Foundation e ha organizzato eventi per raccogliere fondi per la ricerca sul cancro e il supporto a bambini in difficoltà.

A 70 anni, Donatella Versace rappresenta una figura emblematica della moda contemporanea, simbolo di resilienza, innovazione e passione. La sua capacità di reinventare la maison Versace, mantenendo viva l’essenza creata da Gianni, ha consolidato il suo ruolo di protagonista nel panorama fashion internazionale. Con il passaggio a Chief Brand Ambassador, Donatella continuerà a influenzare e ispirare le future generazioni nel mondo della moda.

